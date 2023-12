Acidente na PR-487 deixa quatro feridos em Manoel Ribas

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente na PR-487, em Manoel Ribas, deixou quatro pessoas feridas na tarde deste sábado (23). O acidente ocorreu por volta das 15h15, próximo ao Posto Progresso.

De acordo com a Defesa Civil, um Renault Sandero, com placas de Manoel Ribas, capotou, caindo em uma ribanceira e colidindo com árvores.

No veículo estavam três homens e uma mulher, todos moradores de Manoel Ribas. Duas vítimas foram levadas em estado grave para o Hospital Municipal Santo Antônio, uma teve ferimentos moderados, enquanto outra teve ferimentos leves.

Uma das vítimas com ferimentos graves, precisou ser transferida pelo helicóptero do Samu para uma unidade hospital de Maringá.

As equipes de emergência, incluindo a Defesa Civil, Samu de Manoel Ribas e Ivaiporã, Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, além da equipe de plantão do hospital municipal prestaram atendimento as vítimas.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.

