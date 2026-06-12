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TRÂNSITO

Acidente na PR-466 entre Pitanga e Manoel Ribas deixa três jovens feridos

Carro caiu em uma ribanceira entre Pitanga e Manoel Ribas durante a madrugada desta sexta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 12:56:44 Editado em 12.06.2026, 13:00:06
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Acidente na PR-466 entre Pitanga e Manoel Ribas deixa três jovens feridos
Autor Acidente foi no trecho entre os municípios de Pitanga e Manoel Ribas - Foto: Divulgação/PRE

Um acidente na PR-466 deixou três jovens feridos na madrugada desta sexta-feira (12), em Pitanga, na região central do Paraná. O veículo em que eles estavam saiu da pista e caiu em uma ribanceira por volta da 1h, no trecho entre os municípios de Pitanga e Manoel Ribas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro envolvido era um Ford Fiesta com placas de Pitanga. O motorista, de 19 anos, perdeu o controle da direção por motivos que ainda não foram informados.

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LEIA MAIS: Idosa acamada morre após aparelho de oxigênio explodir no PR

Após deixar a rodovia, o automóvel despencou em uma ribanceira às margens da PR-466. Além do condutor, dois passageiros, de 18 e 21 anos, também estavam no veículo no momento do acidente.

As três vítimas sofreram ferimentos considerados leves. Equipes de socorro prestaram atendimento no local e encaminharam os jovens para o Hospital São Vicente de Paulo, em Pitanga.

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A PRE registrou a ocorrência e apura as circunstâncias que levaram ao acidente.

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acidente de transito jovens feridos Pitanga Polícia Rodoviária Estadual PR 466 socorro emergencial
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