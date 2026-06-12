Acidente na PR-466 entre Pitanga e Manoel Ribas deixa três jovens feridos

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Um acidente na PR-466 deixou três jovens feridos na madrugada desta sexta-feira (12), em Pitanga, na região central do Paraná. O veículo em que eles estavam saiu da pista e caiu em uma ribanceira por volta da 1h, no trecho entre os municípios de Pitanga e Manoel Ribas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro envolvido era um Ford Fiesta com placas de Pitanga. O motorista, de 19 anos, perdeu o controle da direção por motivos que ainda não foram informados.

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Após deixar a rodovia, o automóvel despencou em uma ribanceira às margens da PR-466. Além do condutor, dois passageiros, de 18 e 21 anos, também estavam no veículo no momento do acidente.

As três vítimas sofreram ferimentos considerados leves. Equipes de socorro prestaram atendimento no local e encaminharam os jovens para o Hospital São Vicente de Paulo, em Pitanga.

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A PRE registrou a ocorrência e apura as circunstâncias que levaram ao acidente.

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