Acidente na PR-466 deixa motorista ferido em Manoel Ribas
Condutor de 43 anos perdeu o controle de um Fiat Strada, saiu da pista e bateu contra um barranco na noite de segunda-feira (7)
Um acidente na PR-466 deixou um motorista de 43 anos ferido na noite de segunda-feira (7), em Manoel Ribas, na região central do Paraná. A ocorrência aconteceu por volta das 18h30, quando o condutor perdeu o controle de um Fiat Strada e saiu da pista.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo, com placas de Cantagalo, bateu contra um barranco às margens da rodovia.
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O motorista sofreu ferimentos leves. Equipes de socorro prestaram atendimento no local e encaminharam a vítima ao Hospital Municipal de Manoel Ribas.
As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo não foram informadas.
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