Acidente na PR-466 deixa dois mortos e um ferido grave em Pitanga

Dois jovens morreram em um acidente na PR-466, nas proximidades da cidade Pitanga, na região Central do Paraná, na noite de domingo (21). A batida aconteceu por volta das 19h30 e envolveu um carro, uma motocicleta e um caminhão. O motorista do automóvel ficou gravemente ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão ocorreu entre um Honda Civic, com placas de Santa Maria do Oeste, e uma Honda CG 160, de Pitanga.

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Após a batida, um caminhão Volkswagen 10.160, com placas de São José dos Campos (SP), que passava pelo trecho também se envolveu no acidente.

Os ocupantes da moto morreram no local. As vítimas foram identificadas como Vinícius Marcondes de Oliveira, de 20 anos, e João Gabriel, de 25 anos. Os dois moravam em Pitanga.

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Já o motorista do Civic, de 35 anos, sofreu ferimentos graves. Equipes de socorro o encaminharam ao Hospital São Vicente de Paulo, em Pitanga.

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