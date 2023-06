Acidente na PR-466 deixa dois mortos e dois feridos em Manoel Ribas

Uma criança que estava no Gol foi encaminhada com ferimentos graves

Um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde deste domingo (18) na PR-466, em Manoel Ribas, deixou duas pessoas mortas e duas feridas, dentre elas uma criança.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão foi por volta das 15 horas e envolveu um veículo Troller e um VW Gol, próximo ao trevo de entrada a cidade de Manoel Ribas.

Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Manoel Ribas foram mobilizadas para fazer o resgate das vítimas do acidente.

Um homem e uma mulher que estavam no Gol morreram no local. Uma criança que também estava no Gol foi socorrida ao Hospital Municipal de Manoel Ribas e posteriormente transferida de helicóptero para uma unidade hospitalar mais avançada.

O condutor do Troller também foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas. Os corpos serão recolhidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

