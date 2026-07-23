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PARANÁ

Acidente na PR-445 deixa picape destruída entre Irerê e Londrina

Caminhonete colidiu contra uma carreta na noite desta quarta-feira (22); condutor do veículo menor fugiu do local

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 08:06:16 Editado em 23.07.2026, 08:06:10
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Acidente na PR-445 deixa picape destruída entre Irerê e Londrina
Autor Acidente ocorreu na noite de quarta-feira - Foto: Tarobá

Uma colisão violenta foi registrada na noite desta quarta-feira (22) na PR-445, no trecho que liga o distrito de Irerê ao município de Londrina. O acidente envolveu uma caminhonete e uma carreta, resultando em severos danos materiais.

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De acordo com as informações preliminares, a picape trafegava no sentido a Londrina quando atingiu a traseira da carreta.

Logo após a batida, o motorista da caminhonete fugiu do local. O condutor da carreta sofreu ferimentos leves e passa bem.

A ocorrência segue em andamento e as causas do acidente serão apuradas.

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Com informações da Tarobá

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acidente de transito caminhonete e carreta colisão PR-445 investigação de acidentes Londrina prejuízos materiais
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