Acidente na PR-445 deixa picape destruída entre Irerê e Londrina
Caminhonete colidiu contra uma carreta na noite desta quarta-feira (22); condutor do veículo menor fugiu do local
Uma colisão violenta foi registrada na noite desta quarta-feira (22) na PR-445, no trecho que liga o distrito de Irerê ao município de Londrina. O acidente envolveu uma caminhonete e uma carreta, resultando em severos danos materiais.
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De acordo com as informações preliminares, a picape trafegava no sentido a Londrina quando atingiu a traseira da carreta.
Logo após a batida, o motorista da caminhonete fugiu do local. O condutor da carreta sofreu ferimentos leves e passa bem.
A ocorrência segue em andamento e as causas do acidente serão apuradas.
Com informações da Tarobá