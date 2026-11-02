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Acidente na PR-317 entre motocicleta e trator deixa professor morto no Paraná

Colisão ocorreu no trecho de Ouro Verde do Oeste e exigiu remoção da roda do trator para o resgate do corpo da vítima; motorista fugiu do local

Escrito por Da Redação
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Acidente na PR-317 entre motocicleta e trator deixa professor morto no Paraná
Autor Foto: Reprodução

O professor Welisson G. Terras Mendes, de 31 anos, morreu no início da noite de sábado (31) após a motocicleta que pilotava bater na traseira de um trator na PR-317, no trecho entre Ouro Verde do Oeste e São José das Palmeiras, no Oeste do Paraná. A vítima, que aguardava a chegada de seu primeiro filho, não resistiu aos ferimentos no local do acidente.

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A colisão aconteceu a cerca de um quilômetro da saída de Ouro Verde do Oeste, na mesma pista em que os dois veículos trafegavam. Welisson conduzia uma motocicleta Kawasaki de 900 cilindradas quando atingiu a traseira do maquinário agrícola. Com a força do impacto, o professor ficou preso entre a roda traseira esquerda e o eixo do trator. Para viabilizar a retirada do corpo, as equipes de atendimento precisaram do auxílio de um borracheiro para remover a roda da máquina. O motorista do trator abandonou o local logo após a batida e, até o momento, não foi localizado pelas autoridades.

O acidente também fez outras vítimas na mesma rodovia. Uma segunda motocicleta, ocupada por um casal que trafegava logo atrás de Welisson, acabou se envolvendo na ocorrência. Os dois ocupantes caíram na pista, foram socorridos e encaminhados a um hospital da região, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde de ambos.

A fatalidade gerou forte comoção na região, agravada pela expectativa do professor em se tornar pai. Em resposta ao ocorrido, a Prefeitura de São José das Palmeiras emitiu uma nota de pesar, prestando solidariedade aos familiares e amigos. No comunicado, o município destacou e agradeceu a passagem de Welisson como estagiário na rede municipal de ensino.

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