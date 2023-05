Acidente na PR-317 deixa motociclista em estado grave, em Maringá

Um motociclista ficou em estado grave após um acidente ser registrado na manhã desta segunda-feira (29), na rodovia estadual PR-317, na entrada da cidade de Maringá, no Noroeste do Paraná.

Por volta das 08 horas, um casal seguia sentido Maringá, quando o condutor da motocicleta teria sofrido um mal súbito e, então, perdeu o controle da direção e acabou colidindo com outros dois veículos que trafegavam pela rodovia.

O acidente deixou o homem com ferimentos graves. A mulher, que seria a garupa da motocicleta, também sofreu ferimentos. De acordo com os socorristas, o quadro de saúde dela é estável. Os condutores dos outros dois veículos não sofreram ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiro e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento às vítimas. As informações são do portal GMC Online.

