Acidente na PR-239 deixa um morto e dois feridos no oeste do Paraná

Um acidente de trânsito ocorrido nesta terça-feira (7) na rodovia PR-239, no trecho que liga os municípios de Iracema do Oeste e Nova Aurora, no oeste do Paraná, resultou na morte de um homem e deixou outras duas pessoas feridas. A complexa dinâmica da colisão, que envolveu dois carros e um caminhão, exigiu a interdição da via pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o acionamento de um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para agilizar o resgate.

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A vítima fatal foi identificada pela Prefeitura de Nova Aurora como Leonardo Lopes Rocha, de 31 anos. O homem estava em seu carro particular no momento da batida e, embora tenha recebido os primeiros socorros das equipes de emergência, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local. Leonardo era servidor público do município desde 2018, atuando como operador de máquinas, mas estava cumprindo licença do cargo atualmente. Em nota oficial, a administração municipal manifestou profundo pesar, destacando o reconhecimento pela dedicação e responsabilidade do funcionário no setor de Pátio de Máquinas, além de prestar solidariedade aos familiares.

O socorro às demais vítimas também mobilizou as equipes na rodovia. O motorista do segundo carro de passeio envolvido no acidente sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhado com urgência para o Hospital Doutor Aurélio, em Nova Aurora. Já a vítima do caminhão, de 42 anos, foi avaliada pelas equipes de socorro com apenas ferimentos leves e optou por recusar o encaminhamento médico. Após o resgate e a remoção dos feridos, a Polícia Científica compareceu ao trecho para realizar a perícia da área. As causas e a dinâmica exata do acidente agora serão alvo de investigação pelas autoridades competentes.

As informações são do G1.