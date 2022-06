Acidente na PR 239 deixa 2 mortos e três feridos na região Oeste

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O apoio aéreo do Paraná Urgência fez o transporte de um ferido para Cascavel

Mais um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (26), na região Oeste do Paraná. Além das duas mortes e de sete feridos na colisão que envolveu cinco veículos entre Cascavel e Corbélia, outro acidente deixou mais dois mortos, na PR 239, rodovia que liga Toledo a Assis Chateaubriand.

continua após publicidade .

Um homem ferido no acidente precisou do apoio aéreo para ser levado para o Hospital em Cascavel. O acidente envolveu um Fiat Pálio e uma caminhonete Ford F-250.

Segundo se informou, equipes da Polícia Rodoviária do Estado dos postos de Assis Chateaubriand e de Marechal Cândido Rondon deram atendimento a ocorrência, que aconteceu no km 6, proximidades da comunidade Engenheiro Azaury.

continua após publicidade .

Foram deslocadas para o local equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e até a aeronave do Paraná Urgência, Consamu de Cascavel. O IML de Toledo foi acionado para fazer a remoção dos dois corpos.