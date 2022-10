Acidente na PR-180 deixa 2 vítimas fatais, na madrugada deste domingo

Da Redação

Colisão foi entre um VW/Gol e um GM/Celta próximo a localidade de Vista Alegre, em Francisco Beltrão

Um grave acidente envolvendo um VW/Gol e um GM/Celta tirou a vida de duas pessoas na madrugada deste domingo (30), na PR-180, próximo a Vista Alegre, em Francisco Beltrão.

A batida foi por volta de 02h50 na rodovia PR-180 próximo a Vista Alegre. De acordo com informações apuradas no local ambos veículos com placas de Francisco Beltrão seguiam no mesmo sentido.

No Gol estava um casal e no Celta duas jovens. Eles estavam juntos em uma festa e retornavam para a cidade. O motorista do Gol, teria parado para retornar por algum motivo, e ao fazer conversão na pista foi atingido pelo Celta.

O motorista do Gol ainda não identificado pela PRE morreu no local do acidente. A passageira do Gol e as duas ocupantes do Celta tiveram ferimentos e foram socorridas pelo SAMU e Corpo de Bombeiros, e encaminhadas ao Hospital Regional.

Posteriormente, uma das vítimas encaminhadas ao hospital acabo não resistindo e morreu. Ela foi identificada Gislaine Ribeiro Raitz, 29 anos.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual fez o levantamento. Polícia Civil e criminalística estiveram no local do acidente.

Os corpos das vítimas fatais seriam recolhidos pelo IML para exames de necropsia.

* Com informações PP News

