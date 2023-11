Acidente na PR-092 resulta em morte de pedestre no norte do estado

Na noite de quarta-feira (15), por volta das 19h30, um trágico acidente ocorreu na PR-092, no município de Joaquim Távora, no Norte do Paraná. Um pedestre perdeu a vida após ser atropelado por um VW/Santana, com placas registradas em Siqueira Campos-PR.

O pedestre, ainda não identificado, foi socorrido e levado ao Hospital de Joaquim Távora, onde foi constatado o óbito. A condutora do veículo, uma mulher de 60 anos, não sofreu ferimentos.

De acordo com informações relatadas pela motorista a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ela trafegava pela PR-092, no sentido de Santo Antônio da Platina a Joaquim Távora, no momento em que atingiu o KM 306+200m, ocorreu o atropelamento do pedestre.

A condutora realizou o teste de etilômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool no sangue, registrando 0,00 Mg/l. Tanto o veículo quanto a condutora foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Joaquim Távora para os procedimentos legais necessários.

