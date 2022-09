Acidente na PR-090 provoca morte de mulher e dois homens ficam feridos

Da Redação

Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos em um capotamento na PR-090, entre Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso, na manhã desta terça-feira (27).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro saiu da pista e capotou na sequência. A mulher, que era passageira do carro e morava em um sítio na região, tinha 39 anos e, devido ao impacto da batida, foi ejetada para fora do carro. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu quando era atendida no hospital São Jorge.

Os dois feridos, entre eles o marido da mulher, foram socorridos e levados ao hospital São Jorge, em Bela Vista do Paraíso, com ferimentos graves.

Outro acidente: Capotamento é registrado em Toledo e deixa feridos

Um grave acidente foi registrado por volta das 21h30 desta segunda-feira (26), na Rodovia PR-317, perímetro urbano de Toledo.

Conforme apurado no local pela equipe de reportagem do Toledo News, a colisão foi frontal envolvendo um Fiat Linea e um Renault Sandero, que acabou capotando.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para o atendimento das vítimas, que eram ocupantes do Sandero.

