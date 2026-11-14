Acidente na madrugada mata condutor de 35 anos e fere outro motorista no Oeste do Paraná

O condutor da caminhonete morreu ainda no local da batida, enquanto o motorista do outro automóvel foi socorrido em estado grave

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (14) resultou na morte de um homem de 35 anos e deixou outro motorista, de 51 anos, em estado grave no município de Marechal Cândido Rondon, localizado na região Oeste do Paraná. A colisão frontal ocorreu por volta das 2h30, na altura do quilômetro 19,6, no trecho que liga os distritos de Vila Curvado e Iguiporã, envolvendo uma caminhonete Chevrolet S10 e um veículo modelo Mercedes-Benz/Marcopolo.

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Conforme os levantamentos realizados pelas equipes que atenderam a ocorrência, a caminhonete S10, que possui placas da cidade de Pato Bragado, trafegava no sentido de Vila Curvado para Iguiporã quando acabou batendo de frente contra o Mercedes-Benz/Marcopolo, emplacado em Marechal Cândido Rondon, que seguia no sentido oposto da via.

Em razão do forte impacto da batida, o condutor da caminhonete, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente, tendo o corpo posteriormente recolhido e levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Toledo. Já o motorista do outro veículo envolvido, de 51 anos, sofreu lesões graves e recebeu os primeiros socorros da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado na sequência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Cândido Rondon.

Logo após o choque, os dois automóveis ficaram parados às margens da pista, o que exigiu a organização do fluxo de veículos durante todo o período de atendimento, operando no sistema de “siga e pare” para garantir a passagem alternada com segurança. Os trabalhos no trecho contaram com a atuação integrada do Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon, do 14º Batalhão da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica e do IML de Toledo, cabendo agora às autoridades competentes investigar as causas que levaram à colisão frontal.