Acidente na BR 376 deixa uma pessoa morta, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atende na tarde desta sexta-feira (10), a um acidente tipo colisão frontal na altura do Km 341 da BR 376, no município de Ortigueira. Segundo a PRF, uma pessoa morreu no local.

O helicóptero do Samu foi acionado para resgatar outra vítima que ficou em estado grave. O fluxo de veículos ficou interrompido em ambos os sentidos da rodovia durante o atendimento, porém, agora está totalmente liberado.

De acordo com a PRF, ainda não foi apurada a identificação das vítimas.

A ocorrência está em andamento. Mais informações na sequência.