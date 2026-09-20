Acidente na BR-376 deixa um morto e dois feridos em Maringá

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Carro saiu da pista, bateu em um desnível do canteiro central e capotou; vítima de 37 anos morreu no local.

Um acidente na BR-376 deixou um homem morto e outras duas pessoas feridas na noite deste sábado (19), em Maringá, no norte do Paraná. A ocorrência aconteceu por volta das 18h40, no km 166, e envolveu um Volkswagen Jetta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do carro durante o trajeto. O veículo saiu da pista e atingiu um desnível no canteiro central. Com o impacto, o Jetta capotou e parou sobre a pista de rolamento.

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O motorista, de 37 anos, morreu ainda no local. Outros dois ocupantes, de 18 e 31 anos, ficaram feridos e receberam atendimento médico.

A PRF permaneceu no trecho durante o atendimento da ocorrência. A pista ficou totalmente interditada por cerca de duas horas e meia.

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As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas.

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