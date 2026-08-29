Acidente na BR-376 deixa um adolescente morto e outro gravemente ferido no PR

Vítimas estavam em uma S10 que perdeu o controle, capotou e foi atingida por um caminhão na madrugada deste sábado (29)

Um adolescente de 16 anos morreu e outro ficou gravemente ferido após um acidente registrado na madrugada deste sábado (29), no quilômetro 131 da BR-376, em Nova Esperança (PR). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas ocupavam uma caminhonete S10 branca que perdeu o controle, capotou e, logo em seguida, foi atingida por um caminhão.

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Os jovens, que moravam em Alto Paraná, retornavam de Nova Esperança por volta das 3 horas quando o condutor, também de 16 anos, perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, capotou e parou sobre a via de rolamento. Momentos depois, um caminhão que seguia no mesmo sentido, em direção a Paranavaí, não conseguiu desviar e colidiu contra a caminhonete, que ainda abrigava os dois ocupantes. Com a força do impacto, a S10 girou na pista.





Foto: Defesa Civil Foto: Defesa Civil

O motorista da caminhonete foi socorrido com lesões graves e encaminhado diretamente para o Hospital Universitário (HU) de Maringá. Já o passageiro ficou preso às ferragens. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a realizar os trabalhos de desencarceramento, mas o adolescente não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local do acidente.

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A PRF informou que não foram encontrados indícios de consumo de bebida alcoólica entre os envolvidos na ocorrência. O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML) após os levantamentos iniciais da Polícia Científica. As causas oficiais e a dinâmica exata do acidente serão apontadas por um laudo pericial que será confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal.