Acidente na BR-376 deixa três pessoas da mesma moto gravemente feridas

Três pessoas ficaram gravemente feridas, entre elas uma adolescente de 14 anos que precisou ser reanimada ainda no asfalto, após a motocicleta em que estavam colidir contra um veículo na BR-376, em Presidente Castelo Branco (PR), no início da manhã de sábado (14). O condutor do carro envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro e, até o momento, não foi identificado.

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A colisão transversal ocorreu por volta das 6h30, no quilômetro 142,9 da rodovia, no sentido a Nova Esperança. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas — o piloto de 29 anos, um passageiro de 25 e a adolescente — saíam de uma festa realizada às margens da rodovia. O acidente aconteceu no exato momento em que os três, a bordo de uma Honda CG 160, tentaram acessar a pista e foram atingidos pelo veículo que já transitava pela via.

A gravidade do estado de saúde dos três ocupantes exigiu uma rápida e complexa operação de resgate, o que provocou a interdição total da rodovia durante o atendimento. A ação mobilizou profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorristas da concessionária responsável pelo trecho e o suporte de um helicóptero aeromédico.





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Acidente foi registrado na manhã deste sábado - Foto: PRF Acidente foi registrado na manhã deste sábado - Foto: PRF

Após os primeiros socorros e a estabilização das vítimas no local, elas foram transferidas para as unidades de saúde da região, sendo internadas no Hospital Universitário, na Santa Casa e no Hospital Santa Rita. A equipe da PRF permaneceu no local da batida para realizar os levantamentos técnicos que vão compor o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito, documento que auxiliará na investigação e na busca pelo motorista que fugiu.