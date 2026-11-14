Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PARANÁ

Acidente na BR-376 deixa três pessoas da mesma moto gravemente feridas

Vítimas saíam de uma festa e acessavam a rodovia quando foram atingidas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente na BR-376 deixa três pessoas da mesma moto gravemente feridas
Autor Acidente mobilizou equipes de socorro nesta manhã de sábado - Foto: PRF

Três pessoas ficaram gravemente feridas, entre elas uma adolescente de 14 anos que precisou ser reanimada ainda no asfalto, após a motocicleta em que estavam colidir contra um veículo na BR-376, em Presidente Castelo Branco (PR), no início da manhã de sábado (14). O condutor do carro envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro e, até o momento, não foi identificado.

-LEIA MAIS: Casal investigado por estupro de vulnerável é preso em supermercado de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A colisão transversal ocorreu por volta das 6h30, no quilômetro 142,9 da rodovia, no sentido a Nova Esperança. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas — o piloto de 29 anos, um passageiro de 25 e a adolescente — saíam de uma festa realizada às margens da rodovia. O acidente aconteceu no exato momento em que os três, a bordo de uma Honda CG 160, tentaram acessar a pista e foram atingidos pelo veículo que já transitava pela via.

A gravidade do estado de saúde dos três ocupantes exigiu uma rápida e complexa operação de resgate, o que provocou a interdição total da rodovia durante o atendimento. A ação mobilizou profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorristas da concessionária responsável pelo trecho e o suporte de um helicóptero aeromédico.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Acidente na BR-376 deixa três pessoas da mesma moto gravemente feridas
AutorAcidente foi registrado na manhã deste sábado - Foto: PRF

Após os primeiros socorros e a estabilização das vítimas no local, elas foram transferidas para as unidades de saúde da região, sendo internadas no Hospital Universitário, na Santa Casa e no Hospital Santa Rita. A equipe da PRF permaneceu no local da batida para realizar os levantamentos técnicos que vão compor o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito, documento que auxiliará na investigação e na busca pelo motorista que fugiu.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente BR 376 motocicleta Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV