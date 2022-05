Acidente na BR-376 deixa casal e criança feridos

Da Redação

Um homem, de 41 anos, uma criança de 11 e uma mulher de 37 anos, ficaram feridos após um grave acidente na BR-376, entre Mauá da Serra e Ortigueira. A colisão envolveu um caminhão e aconteceu por volta das 22h15 deste sábado (30). Equipes dos Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência.

A PRF apurou que o acidente ocorreu quando uma carreta tanque de óleo vegetal era rebocada por guincho e no momento que os veículos cruzavam a rodovia para uma operação de retorno, houve a colisão com um Cruze, com placas de Ortigueira, que seguia sentido Londrina.

Após a colisão a rodovia ficou interditada por aproximadamente uma hora e trinta minutos. Os ocupantes do Cruze, um homem e uma criança, sofreram lesões graves, já a mulher sofreu ferimentos leves. A família foi levada para receber atendimento médico no Hospital Dr. Feitosa em Telêmaco Borba, conforme a PRF.