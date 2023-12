Acidente na BR-376 causa uma morte e deixa crianças gravemente feridas

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas - duas com gravidade - na tarde de sábado (23), em trecho da BR-376, em Ortigueira, no norte do Paraná. As vítimas estavam em um GM/Spin que seguia no sentido Imbaú/Mauá da Serra e colidiu transversalmente com um caminhão que trafegava no sentido contrário. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro perdeu o controle da direção ao adentrar uma curva e invadiu a pista contrária ocasionando a colisão.

No interior do veiculo estavam 5 pessoas, sendo uma criança de 12 anos e um bebê de 8 meses que foram encaminhados ao hospital em estado grave, e uma terceira criança de 10 anos em estado leve. O condutor, um homem de 63 anos, saiu ileso.

Com a violência do impacto, a passageira (62 anos) do automóvel ficou encarcerada no veículo, vindo a óbito no local. A condutora do caminhão saiu ilesa.

Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Perícia Científica e IML, compareceram ao local. A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial.

