Acidente na BR-376 causa morte de idosa e criança

Um acidente grave resultou na morte de uma mulher, de 70 anos, e de uma criança, de 2, na BR-376, na tarde deste domingo (30). Houve uma colisão entre um automóvel Renault Logan e um caminhão próximo a uma praça de pedágio, entre Ponta Grossa e Curitiba.

Conforme as informações do site aRede, o Renault Logan trafegava sentido Ponta Grossa, quando cruzou o canteiro central, invadiu a pista contrária e atingiu o caminhão.

A motorista do veículo, de 47 anos, e uma criança, de 12, foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento. Um idoso, de 70 anos, precisou do atendimento aéreo e foi levado a um hospital de Ponta Grossa. Uma mulher, de 70 anos, e uma criança, de 2, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Os corpos das vítimas foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local, registraram a ocorrência e sinalizaram o trânsito, que ficou em meia pista. Socorristas do Corpo de Bombeiros também estiveram no local e prestaram os primeiros atendimentos.



As autoridades investigam o que levou o automóvel a invadir a pista contrária.

Com informações do site aRede.