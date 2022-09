Acidente na BR-373 deixa três mortos e três feridos no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma colisão frontal entre dois automóveis, no início da tarde deste domingo (25), no município de Ipiranga, na região dos Campos Gerais, Paraná, resultou em três pessoas mortas e em outras três feridas, sendo duas em estado grave. A colisão aconteceu por volta das 14h10, e as forças de segurança se deslocaram até o local para prestar atendimento. A via ficou completamente interditada, nos dois sentidos. A reportagem é do portal aRede.

continua após publicidade .

Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que a colisão aconteceu no quilômetro 205 da rodovia. Além da PRF, foram deslocadas viaturas do Corpo de Bombeiros (ambulâncias do Siate) e uma viatura do Samu. O serviço aeromédico (BPMOA) também foi acionado.

Entre os veículos envolvidos estão uma Fiat Toro, que tinha um ocupante, e uma Chevrolet Spin, que tinha cinco ocupantes. Todas as vítimas fatais, um homem e duas mulheres, estavam na Spin. Eram o pai e as duas avós de uma criança que também estava no carro e ficou gravemente ferida, tendo múltiplas fraturas em membros inferiores.

continua após publicidade .

A outra vítima em estado grave neste carro foi o avô da criança, também com múltiplas fraturas. A criança foi socorrida e levada para o hospital de helicóptero, enquanto que o avô da criança foi levado com a ambulância do Siate.

Já o motorista da Fiat Toro, um rapaz de 34 anos, foi levado por populares para o Hospital Bom Jesus, em Ponta Grossa - ele também apresentava ferimentos, devido o impacto. Contudo, no local, segundo a pessoa que o levou até a casa hospitalar, houve a recusa inicial do atendimento por parte do hospital, pela exigência de pagamento.

Circunstâncias do acidente

continua após publicidade .

O acidente aconteceu em uma curva, no momento em que a pista estava molhada. Informações obtidas no local do acidente apontam que a colisão aconteceu no acostamento. A Chevrolet Spin seguia sentido Ponta Grossa, enquanto que o Toro seguia para Prudentópolis. Segundo testemunhas, a Spin fazia uma ultrapassagem, quando se deparou com a Toro, e ambos os condutores tiveram a mesma reação: de desviar para o acostamento, onde aconteceu a batida.

Com a força do impacto, a Chevrolet Spin capotou e pegou fogo. Moradores próximos ao local do acidente ouviram a colisão e, logo após, escutaram o choro de uma criança. Eles então desviraram o veículo e fizeram o combate ao incêndio com um extintor, apagando as chamas, e evitando uma tragédia potencialmente maior.

Após o acidente, a via ficou em apenas uma faixa, sendo completamente interditada quando o helicóptero pousou para fazer o atendimento. Depois que o helicóptero decolou com a criança, a pista voltou a ser liberada em uma das faixas.

O IML e a Criminalística foram acionados.

Siga o TNOnline no Google News