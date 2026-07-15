Acidente na BR-369 entre Fusca e Onix deixa um morto no Norte do Paraná

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Colisão frontal ocorreu na noite de terça-feira (14); PRF vai investigar as causas do acidente

Um acidente na BR-369 deixou um homem morto na noite de terça-feira (14), em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná. A colisão frontal aconteceu por volta das 20h50, no km 84 da rodovia, entre um VW Fusca e um Chevrolet Onix. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

O motorista do Fusca, de 26 anos, morador de Santa Mariana, morreu no local. A vítima não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto da batida.

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O condutor do Onix, de 50 anos, ficou ferido e foi levado ao hospital por uma equipe da concessionária EPR.

Além da PRF, participaram do atendimento equipes da EPR, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil de Cornélio Procópio recebeu as informações sobre o caso.

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As circunstâncias do acidente na BR-369 serão apuradas. O laudo pericial de sinistro de trânsito deverá apontar o que provocou a colisão frontal.

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