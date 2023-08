Acidente na BR-369 deixa uma pessoa morta e três em estado grave

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente na BR-369, registrado na manhã deste sábado (12), por volta das 9 horas, deixou uma pessoa, de 33 anos, morta e outras três gravemente feridas. A batida, que envolveu dois carros, aconteceu no trecho de Juranda, no centro-oeste do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um veículo seguira no sentido a Campo Mourão quando aquaplanou na rodovia e atingiu a frente de outro carro que seguia na pista contrária.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para realizar o atendimento às vítimas.

Outro acidente fatal

