Caminhão branco prestava serviços e tombou na hora do impacto; passageiro do guindaste não se feriu





Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que um caminhão-guindaste atinge outro caminhão e provoca um tombamento na BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 13h de segunda-feira (23), na altura do km 174, nas proximidades do Rio dos Pulgas, e deixou os dois motoristas feridos.

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As imagens mostram um caminhão branco tentando entrar na rodovia. Durante a manobra, é possível ouvir a buzina do caminhão-guindaste, que avança e acerta a lateral do veículo, fazendo com que o caminhão branco tombe na sequência. Segundo informações da Web Radio Palmeira, o caminhão atingido pertence a uma empresa terceirizada que presta serviços à concessionária Via Araucária.

A batida mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), inclusive com apoio de helicóptero, além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os dois condutores ficaram feridos e foram levados para atendimento hospitalar, enquanto um passageiro que estava no caminhão-guindaste saiu ileso.

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Durante a manobra, é possível ouvir a buzina do caminhão-guindaste - Foto: - Reprodução Durante a manobra, é possível ouvir a buzina do caminhão-guindaste - Foto: - Reprodução

Durante o trabalho de socorro e atendimento à ocorrência, o tráfego registrou lentidão no trecho da rodovia, mas não houve bloqueio total nem interdição da pista.