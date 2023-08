Acidente na BR-277 entre van e carro deixa dois mortos e dois feridos

Duas pessoas morreram no local do acidente

Grave acidente registrado na tarde de sexta-feira (11) na BR-277, deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas, próximo ao ao restaurante Três Pinheiros, em Candoi, no centro sul paranaense.

Equipes da Defesa Civil, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Samu foram mobilizadas para atendimento da ocorrência.

De acordo com informações obtidas pela Polícia, a batida foi por volta das 15 horas e envolveu uma van Citroën Jumpy branca e um GM Vectra.

Duas pessoas que estavam no Vectra morreram no local. O motorista da Van e um passageiro do automóvel foram socorridas com ferimentos para o Hospital Santa Clara, em Candoi.

Após perícia, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O trânsito ficou lento na faixa sentido Curitiba e foi desviado pelo acesso do posto

