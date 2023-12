Acidente na BR-277 deixa uma pessoa morta e outra ferida no Paraná

A BR-277 é a rodovia que dá acesso de Curitiba ao Litoral do Paraná

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente registrado na altura do Km 22 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, nesta sexta-feira (29). A colisão envolveu um carro, um caminhão e uma moto, na pista sentido Paranaguá.

Das vítimas que estavam na moto, uma não resistiu aos ferimentos. Já a outra foi socorrida e levada ao hospital, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a PRF, uma faixa sentido Paranaguá ficou interditada por algumas horas para atendimento ao acidente. Por volta das 10h00, o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná havia informado que já tinha 8 km de fila no local. A pista foi liberada totalmente em torno das 11h30, mas ainda há congestionamento e filas na região em reflexo da interdição.

A BR-277 é a rodovia que dá acesso de Curitiba ao Litoral do Paraná, e leva a cidades como Morretes, Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná.

