TRAGÉDIA

Acidente na BR-277 deixa três mortos no PR; mãe e filho estão entre as vítimas

Colisão envolvendo dois carros e um caminhão foi causada por invasão de pista; um homem ficou gravemente ferido

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 09:50:43 Editado em 09.02.2026, 09:51:29
Acidente na BR-277 deixa três mortos no PR; mãe e filho estão entre as vítimas
Autor O carro ficou totalmente destruído - Foto: Reprodução

Um grave acidente envolvendo dois carros e um caminhão causou a morte de três pessoas na manhã deste domingo (8), na BR-277, em Candói, na região central do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas fatais são uma mulher de 56 anos, seu filho de 19 e um terceiro ocupante de um veículo com placas de Uberaba (MG).

A colisão foi provocada após um primeiro automóvel, com placas de Foz do Iguaçu, invadir a pista contrária e bater de frente contra um caminhão carregado de frango. Com o impacto, o veículo de carga ficou desgovernado, cruzou a rodovia e atingiu o carro onde estava a família. As três vítimas morreram no local do acidente.

O condutor do primeiro veículo, de 48 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital São Vicente, em Guarapuava, pelas equipes do Samu e Siate. Já o motorista do caminhão, de 56 anos, não se feriu, mas precisou ser auxiliado pelo Corpo de Bombeiros para deixar a cabine após a porta travar e o cinto de segurança ficar preso. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas oficialmente.


