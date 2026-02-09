Acidente na BR-277 deixa três mortos no PR; mãe e filho estão entre as vítimas

Um grave acidente envolvendo dois carros e um caminhão causou a morte de três pessoas na manhã deste domingo (8), na BR-277, em Candói, na região central do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas fatais são uma mulher de 56 anos, seu filho de 19 e um terceiro ocupante de um veículo com placas de Uberaba (MG).

A colisão foi provocada após um primeiro automóvel, com placas de Foz do Iguaçu, invadir a pista contrária e bater de frente contra um caminhão carregado de frango. Com o impacto, o veículo de carga ficou desgovernado, cruzou a rodovia e atingiu o carro onde estava a família. As três vítimas morreram no local do acidente.

O condutor do primeiro veículo, de 48 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital São Vicente, em Guarapuava, pelas equipes do Samu e Siate. Já o motorista do caminhão, de 56 anos, não se feriu, mas precisou ser auxiliado pelo Corpo de Bombeiros para deixar a cabine após a porta travar e o cinto de segurança ficar preso. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas oficialmente.



