Acidente na BR-277 deixa duas crianças em estado grave, no Paraná

Da Redação

A PRF atendeu a ocorrência, mas não explicou as motivações do acidente

Um acidente foi registrado na BR-277, na manhã desta quinta-feira (12). A colisão entre duas carretas e um carro de passeio aconteceu em Guarapuava, na região central do Paraná, e deixou duas crianças em estado grave.

A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que não informaram como o acidente teria acontecido. O trecho da rodovia federal onde foi registrada a colisão lateral, no entanto, é de faixa contínua, sendo proibido ultrapassagens.

O carro estava ocupado por cinco pessoas, e as vítimas do acidente são todos desse veículo. Conforme o Corpo de Bombeiros, foram atendidos três adultos e duas crianças. Os menores, de 3 e 6 anos de idade, foram encaminhados para hospitais da região com ferimentos graves.





Fonte: Informações RicMais.

