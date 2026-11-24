Condutor do caminhão atingiu a lateral da van ao tentar atravessar a rodovia e fugiu do local

O motorista de uma van que transportava estudantes universitários morreu na noite de segunda-feira (23) após uma colisão com um caminhão carregado com cigarros contrabandeados na BR-163, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. Outros passageiros do veículo também ficaram feridos no acidente, registrado por volta das 22h30.

A vítima fatal foi identificada como Lauri Davies, de 49 anos. Ele conduzia a van que havia saído do município de Mercedes com destino a Marechal Cândido Rondon, onde os passageiros frequentam a universidade. Após o impacto, Lauri foi socorrido em estado grave e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos, mesmo após tentativas de reanimação realizadas pelas equipes médicas. Até o momento, não foi confirmado o número exato de estudantes que estavam no veículo nem o estado de saúde dos demais feridos.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no momento em que o motorista do caminhão tentou atravessar a rodovia, atingindo a lateral da van. Logo após a batida, o condutor abandonou o local e fugiu sem prestar socorro.

Durante a vistoria no compartimento de carga do caminhão, os agentes da PRF localizaram aproximadamente 8 mil maços de cigarros contrabandeados. Na cabine, os policiais também encontraram documentos pessoais, que foram entregues à Polícia Civil para auxiliar na identificação do motorista foragido e no andamento das investigações sobre o acidente e o crime de contrabando.

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Segundo a PRF, o caminhão e toda a mercadoria apreendida foram encaminhados para a unidade da Receita Federal em Guaíra, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.