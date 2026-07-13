Acidente na BR-153 em Jacarezinho deixa dois idosos mortos e dois feridos graves

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (12), no quilômetro 09 da BR-153, em Jacarezinho, no Paraná. O veículo em que as vítimas viajavam, um VW Fox com placas de Santo Antônio da Platina, colidiu com uma carreta Scania, de Bituruna, por volta das 19h.

-LEIA MAIS: Motorista é arremessada de carro e morre após acidente na PR-090

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No automóvel estavam quatro ocupantes, todos moradores de Santo Antônio da Platina. Uma idosa de 73 anos morreu no local da batida. O marido dela, de 70 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu logo após dar entrada na unidade de saúde.

As outras duas vítimas, um casal de 65 anos, foram resgatadas e encaminhadas em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu enquanto o carro seguia pela Rodovia Transbrasiliana em direção a Santo Antônio da Platina. A batida aconteceu no momento em que a carreta teria realizado uma manobra de conversão, em local autorizado, para acessar um estabelecimento às margens da pista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O atendimento e a liberação da ocorrência mobilizaram equipes da PRF, da concessionária EPR, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML). As causas e as dinâmicas exatas da colisão ainda serão investigadas e detalhadas em um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito, que será emitido pela Polícia Rodoviária Federal.