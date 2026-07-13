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TRAGÉDIA

Acidente na BR-153 em Jacarezinho deixa dois idosos mortos e dois feridos graves

Carro de passeio com quatro ocupantes colidiu contra carreta na noite deste domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 09:05:20 Editado em 13.07.2026, 09:05:14
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Acidente na BR-153 em Jacarezinho deixa dois idosos mortos e dois feridos graves
Autor Grave acidente foi registrado em Jacarezinho - Foto: PRF

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (12), no quilômetro 09 da BR-153, em Jacarezinho, no Paraná. O veículo em que as vítimas viajavam, um VW Fox com placas de Santo Antônio da Platina, colidiu com uma carreta Scania, de Bituruna, por volta das 19h.

-LEIA MAIS: Motorista é arremessada de carro e morre após acidente na PR-090

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No automóvel estavam quatro ocupantes, todos moradores de Santo Antônio da Platina. Uma idosa de 73 anos morreu no local da batida. O marido dela, de 70 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu logo após dar entrada na unidade de saúde.

As outras duas vítimas, um casal de 65 anos, foram resgatadas e encaminhadas em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu enquanto o carro seguia pela Rodovia Transbrasiliana em direção a Santo Antônio da Platina. A batida aconteceu no momento em que a carreta teria realizado uma manobra de conversão, em local autorizado, para acessar um estabelecimento às margens da pista.

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O atendimento e a liberação da ocorrência mobilizaram equipes da PRF, da concessionária EPR, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML). As causas e as dinâmicas exatas da colisão ainda serão investigadas e detalhadas em um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito, que será emitido pela Polícia Rodoviária Federal.

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acidente de transito BR-153 investigação de sinistro Jacarezinho Polícia Rodoviaria federal vítimas fatais
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