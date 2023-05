Acidente mata uma pessoa e deixa cinco crianças feridas na PR-573

Da Redação

Vítimas estavam em um Ford Escort

Um idoso de 69 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo três veículos, na PR-573 em Corbélia, no oeste do Paraná, na noite de sábado (6).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), todas as vítimas estavam no mesmo carro, um Ford Escort, que teria invadido a pista contrária e colidido contra uma caminhonete. Um terceiro veículo que não conseguiu desviar do acidente também colidiu.

Entre as vítimas estão uma passageira de 22 anos e cinco crianças: Uma bebê de 10 meses com ferimentos leves; uma menina de três anos com ferimentos leves; uma menina cinco anos com ferimentos leves; menina de oito anos, com ferimentos moderados; menina de 12 anos com ferimentos moderados.

Conforme a corporação, testemunhas relataram que o motorista seguia sentido Braganey quando invadiu a pista contrária. Ele foi identificado como Cirico de Souza que dirigia um Ford Escort com placas de Corbélia.

