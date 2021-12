Acidente mata motociclista na PR-439, motorista é preso

Da Redação

Motociclista morreu no local do acidente, em Santo Antônio da Platina

Um grave acidente na PR-439 tirou a vida de um motociclista nesta quarta-feira (15) em Santo Antônio da Platina. A vítima pilotava uma moto que foi atingida por um carro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no local do acidente há um quebra-molas, e uma camionete reduziu a velocidade ao passar por ele. A moto, que estava atrás, acabou prensada por outro carro, que não conseguiu frear a tempo. O motociclista morreu no local.

O motorista do carro fez o teste do bafômetro, que apontou resultado positivo para o consumo de álcool. Ele foi preso por dirigir embriagado.

