Acidente mata criança de 9 anos e mais duas pessoas no Norte Pioneiro

Três pessoas, incluindo uma criança de 9 anos, morreram na noite deste domingo (18) em acidente de trânsito na PR-218 no trecho entre Joaquim Távora e Guapirama, no Norte Pioneiro, no Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE-PR), a colisão ocorreu por volta das 20 horas e envolveu três veículos: um Gol, de Joaquim Távora, uma GM S10, de Avaré (SP), e uma GM Silverado D20, de Carlópolis (PR).

O Gol transitava pela PR-218, no sentido Joaquim Távora a Guapirama, quando atingiu frontalmente os outros veículos que vinham em sentido contrário. O motorista do Gol, de 28 anos, e duas passageiras do Gol, uma de 26 anos e uma criança de 9 anos, morreram no local do acidente. Uma quarta passageira, de 2 anos, ficou ferida com gravidade e foi atendida por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). A criança foi levada para o Hospital de Guapirama e depois transferida para Jacarezinho

Os três ocupantes da GM S10 – a motorista de 34 anos dois passageiros de 36 anos e 15 anos - de não sofreram ferimentos. Já o motorista de 31 anos e a passageira de 17 anos da Silverado também foram atendidos com ferimentos médios pelo Samu. Eles foram transferidos para hospitais da região.

