Acidente mata casal de jovens de 25 e 20 anos no Paraná

Um casal de jovens morreu na manhã desta sexta-feira (7) após grave acidente de trânsito registrado na BR-476, no trecho da Rodovia do Xisto, na cidade de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um veículo que bateu contra outro carro e, na sequência, invadiu o canteiro e parou na contramão. Foi quando acabou atingido por um caminhão.

Segundo a PRF, as vítimas - um homem de 25 anos e uma mulher 20 anos - foram ejetadas do veículo e morreram no local do acidente.

Uma das faixas precisou ser bloqueada para a remoção dos veículos pela Polícia Rodoviária Federal e, por conta disso, o trânsito apresentou lentidão na região.

