Acidente: Jovem de 18 anos é socorrida de helicóptero no PR

Um gravíssimo acidente foi registrado no início da tarde deste domingo (8), onde um veículo bateu contra uma árvore na PR-423, em Araucária, no Paraná. Uma jovem de 18 anos precisou ser socorrida pelo helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

De acordo com o tenente Fernandes, o acidente aconteceu no quilômetro 12. “Quando chegamos ao local, bombeiros já faziam o primeiro atendimento. Nosso médico deu o suporte, fez a estabilização nós fizemos o transporte ao hospital”, descreveu.

As causas do acidente ainda não foram reveladas. A vítima de 18 anos foi levada para o Hospital Cajuru.

Com informações da Banda B.