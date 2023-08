Acidente interdita faixas da BR-277 entre cidades do Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente entre um carro e uma motocicleta interdita duas faixas da BR-277, na manhã desta sexta-feira (4), entre São José dos Pinhais e Curitiba. A colisão aconteceu na faixa que leva os motoristas até a capital do estado, próximo a fábrica da Coca-Cola.

Devido ao acidente e a interdição das faixas para atendimento do motociclista, apenas uma via lateral está liberada para fluxo de veículos e há registro de longas filas. Além da rodovia, algumas ruas marginais também estão com congestionamento.

Foto por Da Redação

Foto por Da Redação

