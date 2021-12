Acidente grave na BR-369 tira a vida de motorista

Da Redação

O acidente foi na altura do quilômetro 522 em uma curva acentuada

O motorista de um utilitário Fiorino com placas de Foz do Iguaçu morreu na tarde desta terça-feira (7) em grave acidente na Br-369 entre Corbélia e Cascavell. O acidente foi registrado por volta das 16h45. A vítima identificada como Fernando Ramos Alves, de 37 anos morreu no local.

O veículo que transportava carnes seguia sentido Foz à Cascavel. Na altura do quilômetro 522 em uma curva acentuada o motorista perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore na outra margem da pista.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas, porém puderam apenas constatar o óbito. A carga de carnes era transportada pelo utilitário ficaram espalhados às margens da pista.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e fez o registro da ocorrência.

* Com informações CGN