Acidente grave na BR-277 deixa seis feridos no Paraná

A batida lateral na BR-277, em Morretes, envolveu um Ford Fiesta preto e um Fiat Argo

No início da tarde desta quarta-feira (8), seis pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente no km 28 da da BR-277, em Morretes, no litoral do Paraná. Três das vítimas ficaram em estado grave, segundo os socorristas do Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma interdição da rodovia foi necessária por volta das 12h30.

Ainda conforme os bombeiros, um policial militar que passava pelo local foi quem acionou o socorro. Houve um trabalho de resgate entre as vítimas que ficaram presas.

A batida lateral envolveu um Ford Fiesta preto e um Fiat Argo. Dentre as três vítimas graves, duas foram levadas ao Hospital Regional do Litoral. A terceira foi encaminhada pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para Curitiba.

O Corpo de Bombeiros confirmou ainda que as outras três vítimas também foram encaminhadas ao Hospital Regional do Litoral.

Com informações da Banda B.