Acidente grave envolvendo ônibus e caminhão é registrado na BR-277

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Chovia bastante no momento do acidente

Um grave acidente, envolvendo um ônibus e um caminhão, foi registrado no início da tarde desta terça-feira (11), na BR-277, em Laranjeiras do Sul, região dos Campos Gerais, Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu o acidente, e, segundo a corporação, sete pessoas ficaram feridas na colisão.

continua após publicidade .

Leia mais: Motorista morre ao capotar carro e bater contra poste no Paraná

Devido à batida, os veículos saíram da pista. Ainda conforme a corporação, chovia bastante no momento em que os veículos colidiram e isso pode ter influenciado para que o acidente acontecesse.

continua após publicidade .

Dos sete feridos, quatro ficaram em estado grave e precisaram ser encaminhados para hospitais da região.



O ônibus envolvido no acidente era de Santa Catarina e tinha como destino Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

A PRF está apurando a causa do acidente.

Siga o TNOnline no Google News