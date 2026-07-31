Acidente grave entre caminhões deixa dois mortos na BR-277, em Campo Largo

Trânsito estava parado na rodovia quando veículo atingiu a traseira de uma carreta; pista principal foi interditada pela PRF

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo dois caminhões e um carro na madrugada desta sexta-feira (31), na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A colisão ocorreu em um momento em que o trânsito estava parado na rodovia.

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Segundo informações apuradas pela reportagem da Ric RECORD, o motorista do caminhão que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e atingiu violentamente a traseira da carreta que estava à sua frente. Com o forte impacto, os dois ocupantes que estavam na cabine do veículo de trás ficaram prensados nas ferragens e morreram no local.

Devido à gravidade da ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou interditar a pista principal para prestar o atendimento e aguardar o trabalho da perícia. Para minimizar os impactos no tráfego, o fluxo de veículos foi totalmente desviado para a via marginal. As equipes da PRF seguem no trecho orientando os motoristas e realizando os procedimentos de praxe.

Com informações da Banda B