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Acidente grave entre caminhões deixa dois mortos e interdita BR-163

O impacto foi tão forte que ambos os veículos ficaram destruídos e os motoristas morreram na hora

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 08:47:20 Editado em 26.06.2026, 08:47:15
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Acidente grave entre caminhões deixa dois mortos e interdita BR-163
Autor Tragédia ocorreu na noite de quinta-feira - Foto: CGN

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e interditou totalmente a BR-163, na altura da comunidade de São Pedro, em Capanema, Sudoeste do Paraná, na noite desta quinta-feira (25). A colisão envolveu dois caminhões e resultou na morte dos dois motoristas, um brasileiro e um paraguaio, ainda não identificados oficialmente.

-LEIA MAIS: Bombeiros do PR embarcam para missão de busca e resgate na Venezuela após terremoto

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Segundo as primeiras informações apuradas no local, um caminhão baú com câmara fria, carregado com frutas e que seguia no sentido Capanema–Cascavel, teria tombado em uma curva e invadido a pista contrária. Nesse momento, bateu de frente com uma carreta carregada com milho, que vinha no sentido oposto, Cascavel–Capanema.

O impacto foi tão forte que ambos os veículos ficaram destruídos e os motoristas morreram na hora. O Corpo de Bombeiros de Capanema foi chamado, mas ao chegar constatou que as vítimas já estavam sem vida. As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) de Francisco Beltrão também atenderam a ocorrência.

Por causa do acidente, a BR-163 ficou totalmente interditada durante toda a noite. O tráfego foi desviado por uma estrada vicinal que passa pela comunidade de São Pedro. A rodovia só foi liberada por volta das 6h da manhã desta sexta-feira (26).

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As circunstâncias e as causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML de Francisco Beltrão.

As informações e imagens são do Portal BR-163.

Com informações do CGN

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acidente de transito BR 163 CAPANEMA CARRETA morte de motoristas Polícia Rodoviaria federal
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