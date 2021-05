Acidente grave é registrado na manhã desta sexta-feira

Continua após publicidade

Na manhã desta sexta-feira (28), uma colisão entre um automóvel e um caminhão foi registrado no Contorno Norte, na PR-418, em Almirante Tamandaré, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Um homem ficou gravemente ferido no acidente.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do carro transitava em um via sentido à Curitiba, quando colidiu contra um caminhão que fazia o retorno. Por conta da batida, o automóvel ficou todo destruído.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) socorreu o motorista do carro, de 28 anos. Ele foi levado ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência.