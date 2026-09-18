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TRÂNSITO

Acidente grave deixa um morto e outro ferido na BR-376 no Paraná

Carro invadiu a pista contrária, bateu em caminhão e capotou em árvore em Palmeira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Uma pessoa morreu e outra ficou em estado grave após um acidente no final da manhã desta sexta-feira (18), por volta das 9h, no quilômetro 538 da BR-376, no trecho do município de Palmeira, nos Campos Gerais. O acidente envolveu um carro de passeio e um caminhão.

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📰 LEIA MAIS: Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na PR-218

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o automóvel trafegava no sentido Ponta Grossa quando o motorista perdeu o controle, saiu da pista em direção ao canteiro central e invadiu a faixa oposta, colidindo na lateral do caminhão. Após a batida, o veículo continuou desgovernado, cruzou o canteiro lateral da pista que segue para Curitiba, tombou e só parou ao bater contra uma árvore.

No carro estavam quatro ocupantes. O motorista, de 69 anos, e um passageiro, de 61 anos, sofreram lesões graves e foram socorridos pelas equipes de resgate. Durante o atendimento na ambulância da concessionária que administra a rodovia, o condutor sofreu uma parada cardiorrespiratória e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu aos ferimentos. O passageiro ferido foi encaminhado para atendimento hospitalar.

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Os outros dois passageiros do automóvel — um homem de 52 anos e uma mulher de 37 anos — saíram ilesos da colisão. O caminhoneiro também não se feriu. A rodovia passou por atendimento e sinalização do trânsito durante o trabalho das equipes de emergência.


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Acidente grave deixa um morto e outro ferido na BR-376 no Paraná
AutorFoto: Divulgação/PRF


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