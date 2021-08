Acidente grave deixa 21 pessoas feridas e uma morta no PR

Da Redação

Na noite desta segunda-feira (9), um acidente grave, envolvendo onze veículos, foi registrado na BR-277, em Guaraniaçu, município próximo de Cascavel, no Paraná.

Cinco carros, dois caminhões e quatro carretas se envolveram no acidente. Um homem de 41 anos morreu.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve duas colisões. Na primeira, dois automóveis colidiram frontalmente. Já a segunda batida ocorreu por conta da fila que se formou devido ao atendimento do primeiro acidente.

Ainda conforme a PRF, durante a segunda batida, houve um engavetamento. Os agentes desconfiam que os veículos não conseguiram parar a tempo. O acidente causou um congestionamento de 10 km nos dois sentidos da pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal, de 41 anos, morreu no primeiro acidente e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Quatro pessoas foram encaminhadas para um hospital de Cascavel.

Outras 12 pessoas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e a concessionária que administra o trecho também estiveram no local.

As outras vítimas do acidente se recusaram a receber atendimento médico.