ACIDENTE DE TRÂNSITO

Acidente grave com dois veículos é registrado na PR-323 em Cianorte

Com a força do impacto os dois veículos capotaram e pararam com as rodas para cima

Da Redação

Atualização: 16 de fevereiro, 2023, às 07:28

fonte: OBemdito

