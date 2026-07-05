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Acidente frontal na PR-317 deixa um morto e três feridos no PR

Duas vítimas tiveram ferimentos moderados e uma jovem de 28 anos foi internada em estado grave; colisão ocorreu em Santa Helena

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 16:07:43 Editado em 05.07.2026, 16:07:38
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Acidente frontal na PR-317 deixa um morto e três feridos no PR
Autor Acidente ocorreu entre o distrito de São Clemente e a cidade de Entre Rios do Oeste - Foto: Polícia Rodoviária Estadual (PRE-PR)

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou um homem de 39 anos morto e três pessoas feridas na tarde de sábado (4), no quilômetro 454 da rodovia PR-317, em Santa Helena, no Oeste do Paraná. O acidente ocorreu no trecho que liga o distrito de São Clemente à cidade de Entre Rios do Oeste.

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A vítima fatal viajava como passageira em um dos carros envolvidos. O homem chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade dele ainda não foi confirmada pelas autoridades. O motorista deste mesmo veículo, que também tem 39 anos, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado a uma unidade de saúde da região.

No segundo automóvel, que trafegava no sentido contrário e foi atingido de frente, estavam o condutor de 29 anos e uma passageira de 28. O homem teve escoriações moderadas, enquanto a mulher foi resgatada em estado grave. Ambos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Micheletto, em Santa Helena.

O local do acidente foi isolado e periciado por equipes da Polícia Científica. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que atendeu a ocorrência, as causas exatas e a dinâmica da batida ainda serão investigadas.

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As informações são do G1.

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acidente de transito Atendimento Médico colisão frontal investigação policial paraná vitima fatal
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