Acidente fere seis no PR; gestante e crianças estão entre as vítimas

Corpo de Bombeiros atendeu as vítimas do acidente

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas em acidente registrado na sexta-feira (9), em um trecho da Estrada da Ribeira, na BR-476, entre Colombo e Bocaiúva do Sul, região metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná. Entre as vítimas estão uma mulher grávida e duas crianças de 4 e 10 anos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros, um motorista, que apresentava embriaguez e usava tornozeleira eletrônica, bateu o carro em outro veículo e capotou. Com o impacto, alguns ocupantes foram ejetados e ficaram caídos sobre a pista.

Ele contou que, além da batida em outro carro, o automóvel conduzido pelo motorista também colidiu com a mureta de proteção da rodovia.

O condutor do carro causador do acidente, de 37 anos, foi encaminhado à delegacia pelos agentes da PRF que atenderam a ocorrência. Todas as vítimas, algumas em estado grave, foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Evangélico.

