Acidente fatal é registrado na manhã desta segunda-feira

Na manhã desta segunda-feira (24), uma colisão frontal entre um ônibus e um automóvel causou a morte de um homem na PR-092, em Almirante Tamandaré, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Segundo os socorristas do Corpo de Bombeiros, o condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do ônibus sofreu ferimentos moderados. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital de Curitiba.

No ônibus, além do condutor, havia quatro passageiros, porém eles não sofreram ferimentos.