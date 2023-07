Acidente envolvendo seis veículos deixa quatro mortos na BR-163, no PR

Acidente aconteceu em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná

Acidente aconteceu em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná

Acidente aconteceu em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná

Acidente aconteceu em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e quatro carros deixou 04 pessoas mortas na BR-163, na tarde deste sábado, 22, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

continua após publicidade

Foto por Reprodução / Consamu Acidente aconteceu em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná

Segundo o Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu), 11 vítimas se feriram no total.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Em menos de 2 horas, PRE flagra 220 veículos em excesso de velocidade

Foto por Reprodução / Consamu Acidente aconteceu em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná

Segundo a PRF, a carreta não conseguiu frear a tempo em uma descida da rodovia. Ela bateu na traseira de um carro, que foi arrastado contra a traseira de outros três veículos e um caminhão.

Foto por Reprodução / Consamu Acidente aconteceu em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná

continua após publicidade

Conforme o Consamu, entre os feridos estão duas crianças de idades não informadas.

Com informações g1.

Siga o TNOnline no Google News